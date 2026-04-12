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MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Der Frust an der Lust - sind wir eine sexlose Gesellschaft?

ORF IIIStaffel 1Folge 30vom 12.04.2026
MERYNS sprechzimmer: Der Frust an der Lust - sind wir eine sexlose Gesellschaft?

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Folge 30: MERYNS sprechzimmer: Der Frust an der Lust - sind wir eine sexlose Gesellschaft?

46 Min.Folge vom 12.04.2026

Ein Rückgang sexueller Aktivität, besonders bei Jüngeren, wird zunehmend sichtbar: 18- bis 24-Jährige haben deutlich seltener Sex als frühere Generationen. Gründe könnten Stress, Alltag oder fehlende Lust sein. Der Text fragt nach Ursachen, möglichen Lösungen und der Bedeutung von Sex für ein erfülltes Leben. Bildquelle: ORF

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