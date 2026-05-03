MERYNS sprechzimmer: Hört mich jemand? Vertrauen in der MedizinJetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 31: MERYNS sprechzimmer: Hört mich jemand? Vertrauen in der Medizin
45 Min.Folge vom 03.05.2026
Lange bevor Diagnosen gestellt oder gar Therapien besprochen werden, entscheidet sich schon beim Betreten des Arztzimmers etwas Wesentliches: Fühlt man sich hier ernst genommen? Darf man ausreden, Zweifel äußern, Ängste zeigen? Medizin besteht nicht nur aus Fachwissen und Technik, sondern auch aus Zuhören und auf die richtige Wahrnehmung des Patienten. Bildquelle: ORF
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MERYNS Sprechzimmer
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