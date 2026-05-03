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MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Hört mich jemand? Vertrauen in der Medizin

ORF IIIStaffel 1Folge 31vom 03.05.2026
MERYNS sprechzimmer: Hört mich jemand? Vertrauen in der Medizin

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MERYNS Sprechzimmer

Folge 31: MERYNS sprechzimmer: Hört mich jemand? Vertrauen in der Medizin

45 Min.Folge vom 03.05.2026

Lange bevor Diagnosen gestellt oder gar Therapien besprochen werden, entscheidet sich schon beim Betreten des Arztzimmers etwas Wesentliches: Fühlt man sich hier ernst genommen? Darf man ausreden, Zweifel äußern, Ängste zeigen? Medizin besteht nicht nur aus Fachwissen und Technik, sondern auch aus Zuhören und auf die richtige Wahrnehmung des Patienten. Bildquelle: ORF

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