krone.tvStaffel 1Folge 1vom 24.11.2025
50 Min.Folge vom 24.11.2025

Nur wenige Tage vor dem dramatischen Drohnenangriff in der Ostukraine, bei dem ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz dem Tod nur knapp entkommt, spricht er mit Ex-Kurz-Spindoktor und Kanzlerberater Gerald Fleischmann im Grand Hotel Wien über den Ukraine-Krieg. Ein Gespräch über Macht, Manipulation und Medien – und darüber, wie im Schatten des Krieges auch um jedes Wort und Bild gekämpft wird und warum für Wehrschütz künstliche Intelligenz immer mehr zur „wirklichen Bedrohung“ wird.

