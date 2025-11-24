Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 1: Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
50 Min.Folge vom 24.11.2025
Nur wenige Tage vor dem dramatischen Drohnenangriff in der Ostukraine, bei dem ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz dem Tod nur knapp entkommt, spricht er mit Ex-Kurz-Spindoktor und Kanzlerberater Gerald Fleischmann im Grand Hotel Wien über den Ukraine-Krieg. Ein Gespräch über Macht, Manipulation und Medien – und darüber, wie im Schatten des Krieges auch um jedes Wort und Bild gekämpft wird und warum für Wehrschütz künstliche Intelligenz immer mehr zur „wirklichen Bedrohung“ wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Message Macht Medien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv