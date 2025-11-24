Zum Inhalt springenBarrierefrei
Message Macht Medien

Silvia Schneider: Mischt sie bald die Politik auf?

krone.tvStaffel 1Folge 2vom 24.11.2025
Silvia Schneider: Mischt sie bald die Politik auf?

Folge 2: Silvia Schneider: Mischt sie bald die Politik auf?

50 Min.Folge vom 24.11.2025

Glamour, Kameras und das Superstar-Image: In der neuesten Folge des krone.tv-Podcasts „Message Macht Medien" gewährt TV-Star Silvia Schneider Einblicke in ihr Leben zwischen Bodenständigkeit, Bühnenlicht und Stallausmisten. Gerald Fleischmann spricht mit dem Multitalent über die „Ups and Downs" eines Lebens im Rampenlicht.

