Message Macht Medien

Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema"

krone.tvStaffel 1Folge 3vom 28.11.2025
Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema"

Folge 3: Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema"

51 Min.Folge vom 28.11.2025

In der neuesten Folge von „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann im Wiener Grandhotel mit dem deutschen Comedian und Bestsellerautor Vince Ebert offen über Gendern, Migration, Klimahysterie, den Zustand der öffentlichen Debatte und über seine Einschätzung zum Wiener Stadtbild nach dem umstrittenen Merz-Sager.

