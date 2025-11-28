Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 3: Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema“
51 Min.Folge vom 28.11.2025
In der neuesten Folge von „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann im Wiener Grandhotel mit dem deutschen Comedian und Bestsellerautor Vince Ebert offen über Gendern, Migration, Klimahysterie, den Zustand der öffentlichen Debatte und über seine Einschätzung zum Wiener Stadtbild nach dem umstrittenen Merz-Sager.
