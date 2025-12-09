Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hans Mahr über ÖVP: „Wette auf ein Kurz-Comeback“

krone.tvStaffel 1Folge 4vom 09.12.2025
Folge 4: Hans Mahr über ÖVP: „Wette auf ein Kurz-Comeback“

50 Min.Folge vom 09.12.2025

Treffen sich zwei Spindoktoren … Die neue Folge „Menschen, Macht, Medien“ taucht tief ein in die Welt von Spin, Medienarbeit und politischer Inszenierung. Zu Gast bei krone.tv-Podcaster und Ex-Kurz-Spindoktor Gerald Fleischmann ist Polit-Kenner Hans Mahr, selbst ehemaliger Spindoktor, seinerzeit von Bruno Kreisky. Wie hat sich die politische PR seit der Kreisky-Ära verändert?

