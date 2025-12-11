Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baghajati: „Kopftuch ist Teil der Glaubenspraxis"

Folge 5: Baghajati: „Kopftuch ist Teil der Glaubenspraxis"

51 Min.Folge vom 11.12.2025

Diesmal bei „Message Macht Medien": krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann und Islam-Expertin sowie Ex-Medienbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Carla Amina Baghajati diskutieren über Religion. Ist islamische Verschleierung als Symbol oder als Code zu verstehen – oder doch reine Selbstbestimmung? Die derzeitige Leiterin des Schulamts erklärt, warum ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen, wie von ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm gefordert, der falsche Weg sei, um junge Musliminnen vor Unterdrückung zu schützen.

