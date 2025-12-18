Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6vom 18.12.2025
54 Min.Folge vom 18.12.2025

Vom Klima-Protest auf Österreichs Straßen zur EU-Bühne nach Brüssel: In einer neuen Folge „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit der grünen – und derzeit jüngsten aktiven – EU-Abgeordneten Lena Schilling über ihre Anfänge im Aktivismus, sowie Kritik, Vorwürfe und medialer Druck über ihre Persona, wie sozialer Klimaschutz in Europa funktionieren kann - und: warum auch eine grüne Politikerin manchmal fliegen muss.

