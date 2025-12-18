Lena Schilling flog zur COP30: „Segeln wäre schwierig“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 6: Lena Schilling flog zur COP30: „Segeln wäre schwierig“
54 Min.Folge vom 18.12.2025
Vom Klima-Protest auf Österreichs Straßen zur EU-Bühne nach Brüssel: In einer neuen Folge „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit der grünen – und derzeit jüngsten aktiven – EU-Abgeordneten Lena Schilling über ihre Anfänge im Aktivismus, sowie Kritik, Vorwürfe und medialer Druck über ihre Persona, wie sozialer Klimaschutz in Europa funktionieren kann - und: warum auch eine grüne Politikerin manchmal fliegen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Message Macht Medien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv