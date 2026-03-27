Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 1: Die Bersaglieri
60 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. In dieser Folge sucht er nach Relikten, die von den heldenhaften Taten der Militäreinheit Bersaglieri berichten. Die Truppe verteidigte den Mauriapass in Friaul-Julisch Venetien.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Familie, Abenteuer, Reise
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Formasette srl & © Season 1: Videorechte: Formasette srl, Bildrechte: Formasette 2021