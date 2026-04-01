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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Im Schlund des Monte Ermada

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 10vom 03.04.2026
Im Schlund des Monte Ermada

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 10: Im Schlund des Monte Ermada

55 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor in Italien unterwegs. Er untersucht die Ereignisse aus den Isonzoschlachten, die zwischen 1915 und 1917 stattfanden und zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland und Italien geführt wurden.

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