Der Schatz des Domenico FuocoJetzt kostenlos streamen
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 13: Der Schatz des Domenico Fuoco
57 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Mit seinem Metalldetektor sucht Abenteurer Gibba nach dem verschollenen Schatz der Kultfigur Domenico Fuoco, der mit seinen Verbündeten Reisende im Mainarde-Gebirge ausraubte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise, Dokumentation
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Formasette srl