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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Die geheime Deponie

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 27.03.2026
Die geheime Deponie

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 2: Die geheime Deponie

46 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. In dieser Folge sucht er nach Waffen und Kriegsgerät aus dem Zweiten Weltkrieg, das im Umkreis von Montecassino unter der Erde liegen soll. Der nahende Winter setzt dem Abenteurer jedoch ein Zeitlimit.

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