Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 3: Das Forte Tudaio
46 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. Das Fort Tudaio befindet sich in der Provinz Belluno im Nordosten Italiens. Hier sucht der Abenteurer nach Geschossen aus dem Ersten Weltkrieg.
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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Formasette srl