Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Das Forte Tudaio

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 27.03.2026
Das Forte Tudaio

Das Forte TudaioJetzt kostenlos streamen

Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 3: Das Forte Tudaio

46 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. Das Fort Tudaio befindet sich in der Provinz Belluno im Nordosten Italiens. Hier sucht der Abenteurer nach Geschossen aus dem Ersten Weltkrieg.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Kabel Eins Doku
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen