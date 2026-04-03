Die Schlacht im HürtgenwaldJetzt kostenlos streamen
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 7: Die Schlacht im Hürtgenwald
48 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor diesmal in Deutschland unterwegs. Während der Schlacht im Hürtgenwald in Nordrhein-Westphalen kassierte die US-Armee eine Niederlage ein. Gibba sucht nach Relikten dieses Ereignisses aus dem Zweiten Weltkrieg.
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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Formasette srl & © Season 1: Videorechte: Formasette srl, Bildrechte: Formasette 2021