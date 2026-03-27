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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Die Fiamme Verdi

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 03.04.2026
Die Fiamme Verdi

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 9: Die Fiamme Verdi

51 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor in Italien unterwegs. Er ist der Gebirgsjäger-Einheit der "Grünen Flammen" auf der Spur, die 1918 in der Provinz Trient einen Sieg gegen die Österreicher erreichen konnte.

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