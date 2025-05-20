Metrokosmos
Folge 5: Metrokosmos: Wien
Die Dokumentarfilm-Serie porträtiert fünf europäische Städte aus der Perspektive der U-Bahn. Sie begleitet Menschen, die mit den Stationen und Zügen eng verbunden sind, sowie Reisende, die das Geschehen um sie kaum wahrnehmen. Die Serie bietet eine cineastische Reise durch den Metrokosmos, die mit spannenden Themen, beeindruckender Kameraarbeit und mutigen Schnitt zum Staunen einlädt. Die Fahrgäste, die wir auf dem Weg durch das System treffen berichten uns von ihrem Wien und warum diese Stadt zum einen die Lebenswerteste, aber zum anderen die unfreundlichste Stadt der Welt ist. Wir sprechen über die „Grantler“ und die Zugereisten, die kosmopolitischen und gleichzeitig kleinstädtischen Mentalitäten. Bildquelle: ORF/Timo Novotny/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick