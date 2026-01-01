Mexico Life - Traumhaus gesucht
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Mexico Life - Traumhaus gesucht
Mexiko bedeutet Meer, türkisfarbenes Wasser, weißer Sand, scharfes Essen und mega Häuser! Auf dem Immobilienmarkt bietet das Land zahlreiche Möglichkeiten: Von der modernen Wohnung am Pazifik bis zum Dschungelhaus am Karibischen Meer – hier können Träume wahr werden. Potenzielle Hauskäufer:innen werden in Mexiko auf der Suche nach ihrem Traumhaus begleitet. Lokale Immobilienprofis helfen ihnen, ihr eigenes Paradies zu finden – sei es ein Bungalow am Strand, ein Architekturwunder mitten in der Stadt oder eine große Luxusvilla in der Natur.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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