Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 15.01.2023: Dschungelträume
21 Min.Folge vom 15.01.2023
Cathy und Cory lernten sich im Spanischunterricht kennen, und nun, mehr als 30 Jahre später, zieht das Paar nach Mexiko. Während die beiden die Sommer in ihrem Haus in Lake Tahoe liebten, war ihnen der Winter zu kalt. Nachdem sie im Laufe der Jahre verschiedene Orte auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko besucht haben, beschlossen sie, in den Küstenstädten Tulum oder Akumal ein neues Abenteuer zu beginnen. Mit ihrer Maklerin suchen sie ein Haus, das zu ihrem aktiven Lifestyle passt und einen Blick auf den Ozean oder den Dschungel bietet. Dafür haben sie ein Budget von maximal 500.000 Dollar… oder mehr, wenn es nach Corey geht.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.