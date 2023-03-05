Der Ort der aufgehenden SonneJetzt kostenlos streamen
Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.03.2023: Der Ort der aufgehenden Sonne
21 Min.Folge vom 05.03.2023
Ruth und Tim lernten sich vor zehn Jahren bei der Arbeit in Chicago kennen. Ruths Familie stammt aus Mexiko und sie erinnert sich gerne an die Reisen mit ihren Großeltern in deren Heimatstadt Veracruz zurück. Ruth ist es wichtig, dass ihre drei Kinder noch eine weitere Kultur kennenlernen und so sind sie und Tim auf der Suche nach dem perfekten Haus in Tulum. Auf der Wunschliste stehen drei bis vier Schlafzimmer, eine moderne Küche zum Kochen und Zusammenkommen und ein Außenbereich mit Grill und Pool in einer bewachten Wohnanlage, in der sich die Familie sicher fühlt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.