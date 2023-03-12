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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Im Obstgarten

HGTVFolge vom 12.03.2023
Im Obstgarten

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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 12.03.2023: Im Obstgarten

21 Min.Folge vom 12.03.2023

Greg und Elizabeth sind abenteuerlustige Weltreisende, die in den letzten Jahren viele Länder besucht und dort gelebt haben. Die beiden verkauften bisher Krankenversicherungen und suchen nun nach einer beruflichen Veränderung und einem neuen Zuhause in San Carlos, Mexiko. Mit Hilfe eines örtlichen Maklers suchen sie einen Hektar Land und ein kleines Haus, um ihre bisherigen Jobs an den Nagel zu hängen und ihre eigene Drachenfrucht-Farm zu gründen, die sie dann teuer in die USA weiterverkaufen können.

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