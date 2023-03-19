Vom ewigen Winter in den ewigen SommerJetzt kostenlos streamen
Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 19.03.2023: Vom ewigen Winter in den ewigen Sommer
21 Min.Folge vom 19.03.2023
Jill und Shaun sind ein aktives Paar mit zwei kleinen Söhnen. Die Familie kommt aus dem kalten Calgary und träumte davon, irgendwann einen entspannten Surfer-Lifestyle zu leben. Nachdem sich Shaun auf einer Reise ins mexikanische Puerto Escondido in die Postkarten-Strände und den Ort verliebte, entschlossen sie sich dazu, einen Neuanfang zu wagen. Nun sind sie auf der Suche nach dem perfekten Familienhaus am Strand, das das Leben der vier deutlich verbessern soll. Auf der Wunschliste steht deshalb eine Strandimmobilie mit Aussicht, einer offenen Top-Küche und mindestens drei Bädern.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.