Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 15.01.2023: Kanäle, Häfen und Lagunen
21 Min.Folge vom 15.01.2023
Mark, Michelle und ihre 11-jährige Tochter haben einen Winter zu viel in Colorado verbracht und sind nun bereit, "Bienvenidos a Mexico" zu sagen. Das Paar reiste zum ersten Mal in den Flitterwochen an die Riviera Maya und kehrte im Laufe der Jahre immer wieder als Familie zurück. Jetzt, da Mark mit seinem Job als Finanzplaner im Homeoffice arbeiten kann, möchte die Familie ihren liebsten Urlaubsort zu ihrem dauerhaften Zuhause machen. Mithilfe ihrer Maklerin können sie es kaum erwarten, eine Eigentumswohnung mit Meerblick in der paradiesischen Ferienanlage von Puerto Aventuras zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.