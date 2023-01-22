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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Küche mit Aussicht

HGTVFolge vom 22.01.2023
Küche mit Aussicht

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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 22.01.2023: Küche mit Aussicht

21 Min.Folge vom 22.01.2023

Cari und Craig sind aus Kalifornien und suchen ein Haus in Sayulita, Mexiko. Die beiden produzieren Gourmet-Essig mit eigens angebauten Zutaten auf ihrer kalifornischen Farm. Neben ihrer Arbeit ist das verschlafene Surferstädtchen Sayulita in Mexiko ihr Zufluchtsort und inspiriert sie mit exotischen Aromen, lebendiger Kultur und Weltklasse-Surfen. Jetzt freuen sie sich darauf, dort endlich ihr eigenes Traumhaus zu kaufen. Der örtliche Makler Gabriel Gallegos soll ihnen dabei helfen, ihr Stück vom Paradies zu finden – am liebsten mit einer offenen Küche, einem besonderen Ausblick in den Dschungel und mit einem Pool.

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