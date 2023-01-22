Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 22.01.2023: Sonne, Strand und Salsa
21 Min.Folge vom 22.01.2023
Randy und Erica sind seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen, und obwohl ihre Liebe immer noch sehr lebendig ist, freuen sie sich auf ein neues Abenteuer in Mexiko. In ihrem Traumort Puerto Vallarta wollen sie remote arbeiten und das Leben in vollen Zügen genießen. Mithilfe des Maklers Taniel Chemsian suchen sie eine Eigentumswohnung in einer sicheren Wohnanlage am Meer, die ihnen ein Fitnessstudio, einen Pool und Meerblick bietet. Finden die beiden in Mexiko das, was sie sich gewünscht haben?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.