Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 29.01.2023: Kaufen oder Bauen?
21 Min.Folge vom 29.01.2023
Terry und Brian sind seit 20 Jahren ein Paar, kommen aus Florida und ziehen für einen Neustart nach Cabo San Lucas in Mexiko. Die beiden wollen sich ins Unbekannte stürzen und ihr Leben neu ausrichten. Das Paar braucht ein Haus für die ganze Familie, zu der Terrys Mutter und ihre Hunde gehören. Während den Besichtigungen sind sich Brian und Terry noch uneins darüber, ob sie einen Neubau oder ein renovierungsbedürftiges Haus wollen. Einig sind sie sich jedoch darüber, dass ihr neues Zuhause über einen großen Garten, einen Pool und einen spektakulären Meerblick verfügen soll.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.