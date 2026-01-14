Miffy und Melanie lernen lesenJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 23: Miffy und Melanie lernen lesen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Melanie darf bei Miffy übernachten. Als es Zeit ist ins Bett zu gehen, liest Miffys Mutter ihnen noch eine Geschichte vor. Anschließend wünschen sie sich, selbst noch ein wenig lesen zu dürfen. Am nächsten Tag in der Schule darf Miffy vor der Klasse lesen und ihre Lehrerin bemerkt, dass Miffy sehr gut lesen kann.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0