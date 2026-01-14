Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Melanie lernen lesen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Folge 23: Miffy und Melanie lernen lesen

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Melanie darf bei Miffy übernachten. Als es Zeit ist ins Bett zu gehen, liest Miffys Mutter ihnen noch eine Geschichte vor. Anschließend wünschen sie sich, selbst noch ein wenig lesen zu dürfen. Am nächsten Tag in der Schule darf Miffy vor der Klasse lesen und ihre Lehrerin bemerkt, dass Miffy sehr gut lesen kann.

Miffy und Freunde
Studio 100 International
