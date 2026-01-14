Miffy bekommt eine PostkarteJetzt kostenlos streamen
Folge 28: Miffy bekommt eine Postkarte
Folge 28
Jeden Tag wartet Miffy auf den Postboten und wünscht sich, dass etwas für sie dabei ist. Eines Tages bekommt sie eine Postkarte von ihrer Freundin Melanie. Miffy will ihr natürlich eine Postkarte zurückschicken, also malt sie ihr Haus und die Dinge, die gerade um sie herum sind. Miffy wirft ihre Karte in den Postkasten. Damit kann sie ihrer Freundin Melanie nah sein, obwohl sie so weit weg ist.
