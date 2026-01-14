Miffy und Barbara im RegenJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 29: Miffy und Barbara im Regen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
An einem bewölkten Tag gehen Miffy und Barbara Bär nach draußen um ein paar farbige Blätter zu suchen. Als es zu regnen beginnt, gehen die beiden wieder zu Miffy nach Hause unter Barbaras großem Regenschirm. Von den gesammelten, farbenfrohen Blättern basteln die Beiden etwas Tolles und Nützliches.
Miffy und Freunde
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0