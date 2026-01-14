Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Miffy verirrt sich am Strand

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
Folge 30: Miffy verirrt sich am Strand

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffys Großmutter und Großvater nehmen sie mit zum Strand. Sie erinnerten sich früher immer Sandburgen gebaut zu haben, als sie jung waren. Also entschied sich Miffy eine Sandburg zu bauen. Am Strand traf sie dann ihre Freundin Melanie mit der sie zusammen Ball spielte. Sie können nicht verloren gehen, weil die Sandburg den Standort ihrer Familie markiert. Allerdings als die Flut einsetzt, werden die Sandburgen weggeschwemmt.

