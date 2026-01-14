Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffys Roller

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 34vom 14.01.2026
Miffys Roller

Miffys RollerJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 34: Miffys Roller

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Großvater und Großmutter Häschen besuchen Miffy und überreichen ihr ein großes Geschenk. Es ist ein Roller, den Großvater selbst gebaut hat. Miffy und ihr Teddybär nehmen den Roller mit zum Spielplatz, wo Melanie eine Probefahrt macht und auf Anhieb begeistert ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen