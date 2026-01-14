Miffy und Freunde
Folge 37: Miffys Restaurant
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy und ihre Freunde lieben ihre Lehrerin. Sie würden ihr gerne eine Überraschung zum Geburtstag überreichen. Zusammen haben sie die Idee aus dem Klassenzimmer ein Restaurant zu machen. Am großen Tag freut sich die Lehrerin sehr über die Überrschung und sie genießen gemeinsam das Festessen.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
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