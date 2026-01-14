Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffys Restaurant

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Miffys Restaurant

Miffys RestaurantJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 37: Miffys Restaurant

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy und ihre Freunde lieben ihre Lehrerin. Sie würden ihr gerne eine Überraschung zum Geburtstag überreichen. Zusammen haben sie die Idee aus dem Klassenzimmer ein Restaurant zu machen. Am großen Tag freut sich die Lehrerin sehr über die Überrschung und sie genießen gemeinsam das Festessen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 Kids
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen