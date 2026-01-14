Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffy pflanzt einen Samen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 45vom 14.01.2026
Miffy pflanzt einen Samen

Miffy pflanzt einen SamenJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 45: Miffy pflanzt einen Samen

6 Min.Folge vom 14.01.2026

In der Schule beobachtet Miffy, wie aus einem winzigen Samen eine Blume wächst. Sie ist sehr überrascht was passiert und fragt sich ob alles was man in den Boden pflanzt zu etwas Schönem heranwächst. Sie startet einen Versuch als ihr eine Tasse zu Bruch geht. Wird aus den Scherben wieder eine Tasse werden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 Kids
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen