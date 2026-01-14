Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schnuffys Hundehütte

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
Folge 46: Schnuffys Hundehütte

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy und ihr Vater wollen für Schnuffy eine Hundehütte bauen, damit sie jederzeit bei ihnen bleiben kann. Sie gehen zu Boris um Holz zu holen. Boris hat die Holzlatten bereits auf die richtige Größe zugeschnitten, dennoch haben Miffy und ihr Vater Probleme sie richtig zusammenzusetzen. Erst als Boris vorbeikommt und ihnen dabei hilft, kann Schnuffy sich bald darauf in ihrem neuen Heim niederlassen.

Studio 100 Kids
