Miffy und Freunde
Folge 46: Schnuffys Hundehütte
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy und ihr Vater wollen für Schnuffy eine Hundehütte bauen, damit sie jederzeit bei ihnen bleiben kann. Sie gehen zu Boris um Holz zu holen. Boris hat die Holzlatten bereits auf die richtige Größe zugeschnitten, dennoch haben Miffy und ihr Vater Probleme sie richtig zusammenzusetzen. Erst als Boris vorbeikommt und ihnen dabei hilft, kann Schnuffy sich bald darauf in ihrem neuen Heim niederlassen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0