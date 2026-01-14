Miffy und Freunde
Folge 47: Miffy findet Schnuffy
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy und Schnuffy bringen frisch gebackene Kekse zu Boris und Barbara. Auf dem Weg dorthin geht die Tüte leider verloren. Zum Glück hat Barbara genug Süßigkeiten Zuhause. Als Miffy dann gehen möchte, ist Schnuffy plötzlich verschwunden. Miffy macht sich auf und findet eine leere Kekstüte direkt neben einem schlafenden Hund und einer Menge Krümel.
Miffy und Freunde
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0