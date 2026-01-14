Miffy und die JahreszeitenJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 48: Miffy und die Jahreszeiten
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy und ihre Klassenkameraden lernen die Jahreszeiten. Sie und Melanie fahren nach Hause auf ihren Rollern, als plötzlich das schöne sonnige Wetter sich in Regen verwandelte. Als dann noch der Wind anfängt zu wehen und der Regen zu Schnee wird, erleben die beiden alle 4 Jahreszeiten an nur einem Tag.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0