Miffy und Freunde
Folge 50: Miffys Überraschung
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy hat eine Überraschung für ihre Mutter. Sie lässt sie überall danach suchen: in Miffys Zimmer, in der Küche und auch im Garten. Dann entschließt Miffy sich, ihr die Überraschung zu zeigen, als sie feststellt, dass die Überraschung nicht mehr da ist. Glücklicherweise ist Schnuffy sofort zur Stelle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0