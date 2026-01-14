Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffy im Schatten

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
Miffy im Schatten

Miffy im SchattenJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 51: Miffy im Schatten

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Zusammen mit ihrem Vater, ist Miffy am Strand. Sie ist sehr vorsichtig mit der heißen Sonne und so versucht sie sich im Schatten aufzuhalten. Das ist nicht gerade einfach. Jedoch als die Sonne untergeht, steht der ganze Strand im Schatten. Dann ist es Zeit nach Hause zu fahren und Miffy träumt von der großen gelben Sonne.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen