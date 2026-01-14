Miffy und Freunde
Folge 51: Miffy im Schatten
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Zusammen mit ihrem Vater, ist Miffy am Strand. Sie ist sehr vorsichtig mit der heißen Sonne und so versucht sie sich im Schatten aufzuhalten. Das ist nicht gerade einfach. Jedoch als die Sonne untergeht, steht der ganze Strand im Schatten. Dann ist es Zeit nach Hause zu fahren und Miffy träumt von der großen gelben Sonne.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0