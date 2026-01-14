Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Miffys Blumentopf

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 52
vom 14.01.2026
Miffys Blumentopf

Miffy und Freunde

Folge 52: Miffys Blumentopf

6 Min.
Folge vom 14.01.2026

Am letzten Tag vor den Sommerferien machen Miffy und Melanie ihrer Lehrerin ein tolles Geschenk. Sie freut sich sehr über den selbstgebastelten Blumentopf mit Papierblumen. Sie spielen auf dem Spielplatz und als der Schultag zu Ende geht, darf jeder eine Pflanze mit nach Hause nehmen. Der Blumentopf mit den Papiertulpen bleibt auf der Fensterbank und wartet darauf, dass sie alle wiederkommen nach den Ferien.

