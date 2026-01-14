Miffy und Freunde
Folge 52: Miffys Blumentopf
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Am letzten Tag vor den Sommerferien machen Miffy und Melanie ihrer Lehrerin ein tolles Geschenk. Sie freut sich sehr über den selbstgebastelten Blumentopf mit Papierblumen. Sie spielen auf dem Spielplatz und als der Schultag zu Ende geht, darf jeder eine Pflanze mit nach Hause nehmen. Der Blumentopf mit den Papiertulpen bleibt auf der Fensterbank und wartet darauf, dass sie alle wiederkommen nach den Ferien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0