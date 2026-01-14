Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 55vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy würde so gerne fliegen können. Sie versucht es immer wieder mit Rennen und mit den Armen schlagen, aber nichts funktioniert. Also versuchen Miffy und Grunty, sich ein paar Flügel zu basteln, damit sie fliegen kann wie ein Drachen. Jedoch es gelingt nicht und Miffy ist enttäuscht. Dann hat Grunty eine Idee und in nullkommanix, findet sich Miffy in der Luft wieder.

Studio 100 Kids
