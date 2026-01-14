Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffys Teddy ist krank

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 56vom 14.01.2026
Miffys Teddy ist krank

Miffys Teddy ist krankJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 56: Miffys Teddy ist krank

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffys Teddybär ist krank. Sein Arm hängt nur noch an einem Faden. Teddy muss zum Arzt, welcher Tante Alice ist. Teddy muss über Nacht im Krankenhaus bleiben. Miffy bleibt ebenfalls bei Tante Alice, da sie ohne ihren Teddy einfach nicht einschlafen kann. Am nächsten Morgen geht es Teddys Arm schon viel besser.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen