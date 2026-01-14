Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 59vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy liebt den großen Apfelbaum in Poppy Pigs Garten. Im Sommer möchte sie einen der Äpfel kosten, aber sie sind noch nicht reif genug. Miffy muss noch sehr lange warten, bis die Äpfel groß genug und ein richtig, saftiges Rot haben. Dann eines Tages sind alle Äpfel verschwunden! Sie sind nicht auf Poppy Pigs Tisch und Miffy ärgert sich, dass sie nicht einmal die Chance hatte sie zu probieren. Jedoch hat Poppy einen leckeren Apfelkuchen aus den Äpfeln gebacken. Diesen lässt sich Miffy natürlich besonders schmecken.

