Miffy und Freunde
Folge 60: Miffys Musik-Suppe
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy, Melanie und Grunty sind bei Boris und Barbara Zuhause im Wald zum Picknick eingeladen. Alle helfen zusammen eine köstliche Gemüsesuppe vorzubereiten. Als die Suppe zu köcheln beginnt, klingt es fast wie Musik. Alle Freunde fangen an zu klatschen und mit ihren Händen rhythmisch zu klopfen. Boris holt sogar sein Banjo raus und alle fangen an zu tanzen. Am Ende ist die Suppe fertig und alle genießen ein vorzügliches Mahl.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0