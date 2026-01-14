Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffys Musik-Suppe

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 60vom 14.01.2026
Miffys Musik-Suppe

Miffys Musik-SuppeJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 60: Miffys Musik-Suppe

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy, Melanie und Grunty sind bei Boris und Barbara Zuhause im Wald zum Picknick eingeladen. Alle helfen zusammen eine köstliche Gemüsesuppe vorzubereiten. Als die Suppe zu köcheln beginnt, klingt es fast wie Musik. Alle Freunde fangen an zu klatschen und mit ihren Händen rhythmisch zu klopfen. Boris holt sogar sein Banjo raus und alle fangen an zu tanzen. Am Ende ist die Suppe fertig und alle genießen ein vorzügliches Mahl.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen