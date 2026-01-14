Miffy und der hungrige VogelJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 62: Miffy und der hungrige Vogel
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Eines Morgens hört Miffy einen Vogel vor ihrem Fenster singen. Miffy zieht sich sofort an und möchte draußen im Schnee spielen. Der Vogel folgt Miffy auf ihrem Weg zur Schule. Vor der Schule denkt Melanie, dass der Vogel vielleicht Hunger hat. Miffy gibt dem kleinen Vogel ein paar Krümel, die er verspeist und dann fliegt er davon. Am nächsten Morgen ist der Vogel wieder da. Dieses Mal weiß Miffy was zu tun ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0