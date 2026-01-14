Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 62vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Eines Morgens hört Miffy einen Vogel vor ihrem Fenster singen. Miffy zieht sich sofort an und möchte draußen im Schnee spielen. Der Vogel folgt Miffy auf ihrem Weg zur Schule. Vor der Schule denkt Melanie, dass der Vogel vielleicht Hunger hat. Miffy gibt dem kleinen Vogel ein paar Krümel, die er verspeist und dann fliegt er davon. Am nächsten Morgen ist der Vogel wieder da. Dieses Mal weiß Miffy was zu tun ist.

