Miffys verlorener TeddybärJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 63: Miffys verlorener Teddybär
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy fragt Boris Bär, ob er ihr ein Bettchen für ihren Teddybären baut. Miffy und Schnuffy helfen Boris. Als Miffy Vater sie und Schnuffy abholt, packt er das Bettchen samt Teddybär auf den Rücksitz. Die Straße ist sehr holprig und so kommt es, dass niemand bemerkt dass der Teddy aus dem Auto fällt…außer Schnuffy. Zuhause angekommen, läuft Schnuffy sofort los in den Wald. Als sie wieder kommt, hat sie den Teddy in ihrem Maul.
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Miffy und Freunde
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
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