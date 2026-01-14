Miffy und das Sommer-PicknickJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 64: Miffy und das Sommer-Picknick
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Boris errichtet eine Feuerstelle um Barbara mit einem Picknick am Lagerfeuer zu überraschen. Während er zu Barbara geht, treffen Grunty und Poppy Pig an der Feuerstelle ein. Sie fragen sich, ob sie denn die so schön hergerichtete Feuerstelle benutzen können. Dann kommen auch noch Miffy und ihre Eltern. Und dann Tante Alice und Schnuffy. Es scheint als hätte jeder geplant ein Picknick zu machen und alle fragen sich, wer die Feuerstelle vorbereitet hat. Schließlich kommen Boris und Barbara zurück. Barbara freut sich sehr über ihre Überraschung und sie denkt Boris hätte all ihre Freunde eingeladen.
