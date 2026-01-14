Miffy und Freunde
Folge 68: Miffys Wintervergnügen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy und Grunty spielen mit ihrem Ball im Schnee. Schnuffy möchte auch mit dem Ball spielen. Sie hört nicht auf Miffy, als Miffy sie bittet, den Ball zurückzugeben. Später nimmt sie Miffys Vater mit zum See und zu sehen, ob das Eis bereits dick genug zum Schlittschuhlaufen ist. Das Eis ist noch nicht dick genug, also spielen sie wieder mit dem Ball. Als der Ball auf das Eis rollt, rennt Schnuffy hinterher. Miffy ruft sofort nach Schnuffy, damit sie nicht aufs Eis läuft und sie stoppt unmittelbar davor. Dieses Mal hat Schnuffy auf Miffy gehört und alle waren glücklich, dass Schnuffy in Sicherheit ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0