Miffy und Freunde
Folge 69: Miffy spielt Doktor
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy spielt Doktor mit ihren Freunden Aggie und Melanie. Aggie ist die Patientin, Miffy die Krankenschwester und Melanie spielt den Doktor. Sie verwenden Süßigkeiten als Medizin. Vater kommt nach Hause und klagt über Ohrenschmerzen. Sie binden sein Ohr mit einem Verband ein und sie lachen alle, denn es macht unglaublichen Spaß. Zum Schluss bringt Miffys Mutter die beste Medizin von allen – einen großen Becher Eiskrem.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0