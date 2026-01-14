Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 69vom 14.01.2026
Miffy spielt Doktor mit ihren Freunden Aggie und Melanie. Aggie ist die Patientin, Miffy die Krankenschwester und Melanie spielt den Doktor. Sie verwenden Süßigkeiten als Medizin. Vater kommt nach Hause und klagt über Ohrenschmerzen. Sie binden sein Ohr mit einem Verband ein und sie lachen alle, denn es macht unglaublichen Spaß. Zum Schluss bringt Miffys Mutter die beste Medizin von allen – einen großen Becher Eiskrem.

