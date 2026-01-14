Miffy und Freunde
Folge 70: Miffy läuft Ski
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy möchte einen Schneemann im Garten bauen. Boris und Barbara kommen auf ihren Skiern vorbei. Sie fragen Miffy, ob sie mitkommen möchte. Sie fahren auf ihren Skiern zu Tante Alice' Haus um eine heiße Schokolade zu schlürfen. Jetzt sind sie sogar bereit den Berg hinab zu fahren. Aber Miffy wird zu schnell und fliegt durch die Luft und landet im Schnee.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0