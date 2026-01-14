Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffys Autofahrt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 71vom 14.01.2026
Folge 71: Miffys Autofahrt

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffys Vater hat gerade sein Auto gewaschen. Die Häschenfamilie möchte nämlich Tante Alice besuchen. Tante Alice ist allerdings bei Boris und Barbara Zuhause. Also entschließen Miffy und ihre Eltern dorthin zu fahren. Als sie um eine Kurve fahren, streifen sie ein paar dornige Büsche und holen sich einen platten Reifen. Boris ist gleich um die Ecke und hilft ihnen den Reifen zu wechseln, damit sie wieder nach Hause kommen. Aber es fängt zu regnen an, die Straße ist voller Matsch und am Ende ist das Auto wieder schmutzig.

Studio 100 International
