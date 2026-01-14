Miffy und die fallenden BlätterJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 72: Miffy und die fallenden Blätter
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist Herbst und die Blätter werden von den Bäumen geweht. Miffy und ihre Mutter rechen die Blätter im Garten zusammen. Als sie damit fertig sind, kommt Schnuffy und wirbelt den ganzen Blätterhaufen wieder auf. Jetzt müssen sie wieder von vorne anfangen. Nachdem sie damit fertig sind, gehen sie ins Haus und trinken Limonade. Als sie wieder aus dem Haus kommen, hat der Wind weitere Blätter von Bäumen geweht. Dieses Mal ist Miffy zu müde und geht stattdessen ins Bett. Am nächsten Morgen stellen sie fest, dass ihnen der Wind geholfen und alle Blätter aus dem Garten gefegt hat.
